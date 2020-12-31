Путешественник и телеведучий Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко похвасталась тем, как бубд встречать Новый год

Фотографией они поделились на своих страницах в Инстаграм, передает Politeka.net.

Дмитрий и Александра позируют в летней одежде на фоне моря. В перед ними стоит маленькая новогодняя елочка, украшенная цветами и мандаринами.

Также Комаров надел колпак Санта Клауса.

Телеведущий поблагодарил уходящий год, и отметил, что смог многому научиться.

«Спасибо, 2020-й, ты меня многому научил, многое заставил переосмыслить, переформатировать, перезагрузить. Ты был непростой для всех людей планете. Большинству из нас поставил на пути сложнейшие испытания, а просто испытания - всем без исключения. Но я провожаю тебя с благодарностью и словами "спасибо за то, что ты был". Без тебя не было бы 2021, и все мы не смогли бы загадать желания в сегодняшнюю ночь», - написал он.

Комаров пожелала всем любви во всех проявлениях.

«Дружно встречаем 2021 и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви. Во всех отношениях, пониманиях, проявлениях и сферах жизни. Чтобы всё, что происходит в нашей жизни, было с любовью. Чтобы с любовью просыпаться и улыбаться. Просто потому, что настал новый день, и я его проживу. С любовью идти на любимую работу. С любовью заниматься любимыми хобби. С любовью приходить к самым любимым, близким и дорогим, многократно увеличивая концентрацию любви в пространстве. Хочется ощущать вокруг только любовь и позитив. И вообще не хочется негатива и агрессии», - отметил путешественник.

Пользователи Сети поздравляют телеведущего и его супругу с Новым годом.

«Какие же вы замечательные ❤С Праздником! Всех Благ», «С Новым годом вас !🎄Самый позитивный и весёлый ведущий 👍🏻Счастья вам и семейного благополучия ❤! Очень красивая пара», - пишут в Сети.

Напомним, Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".