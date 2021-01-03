Известный украинский телеведущий и звезда шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как проводит праздники в компании брата и сестры

Шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем он признался, что из-за съемок и постоянных поездок его жизнь проходит в ускоренном режиме.

«Ну а сейчас кайф: впервые за 3 месяца встретился с родными, отмечаем с сестрой Ангелиной и братом Николаем новый год)) Делюсь эмоциями из экспедиции, которыми с вами тоже скоро поделюсь», - рассказа ведущий.

Он признался, что годами пытался выстроить баланс между путешествиями и жизнью, однако 2020 год внес свои коррективы.

«2020 подбросил "подарочек", запер меня на 7 месяцев дома, и теперь надо всё заново догонять, выстраивать снова. Зато не скучно. Жизнь непредсказуема и прекрасна. Всех с наступившими праздниками. И пусть никакие карантины вас не остановят. Главное, чтобы родные были рядом!», - подытожил Комаров.

На новом фото он сидит со своими братом и сестрой, которые являются двойняшками, с бокалами шампанского в руках. Можно заметить, что все трое очень похожи друг на друга.

Поклонники ведущего тут же принялись комментировать пост.

«Боже, ну как же вы все похожи, сразу поняла, что вы родные», «Очень красивая семья. С Новым годом вас ! С нетерпением ждём ваши выпуски», «С братом как близнецы», «Сразу видно, кто на солнышке чаще бывает», - пишут люди.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, как развлекается с молодой женой на Мальдивах.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Світ навиворіт" показал, с какими красотками встретит Новый год, можно позавидовать.

Также Politeka писала, что молодая жена Комарова из "Мира наизнанку" показала, какой хозяюшкой может быть.