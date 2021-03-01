Сестра відомого телеведучого Дмитра Комарова Ангеліна показала миле фото з маленькою донькою

Як повідомляє Politeka.net, у відомого українського телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова не тільки красива молода дружина Олександра, а й чарівна сестра Ангеліна. Дівчина не така публічна, як її брат, вона працює креативним директором салонів краси. А ще вона молода мама і активна користувачка Instagram, де часто радує своїх підписників яскравими фото і Відео зі свого життя.

Нещодавно Ангеліна опублікувала у своєму мікроблозі чарівну весняну фотографію, на якій позує разом з маленькою донькою Алісою. За словами дівчини, вона вирішила влаштувати фотосесію з дитиною і приїхала на фотостудію, а вже там побачила цю приголомшливу рожеву сукню. У ньому вона і з'явилася на знімку – це довге багатошарове плаття, яке виглядає дуже пишним і ніжним. Свій образ Комарова доповнила витонченими білими туфельками, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Вона тримає на руках свій скарб - ошатну маленьку дочку Алісу.

У підписі до фото Ангеліна написала: "Все, як я люблю: ми з Алісою схожі на рожевий зефір! Ідеальне фото для першого дня весни. А ще - сьогодні Алісі вже цілих 5 місяців!". Фоловери дівчини в захваті від її нового образу, знімок обсипають компліментами в коментарях.

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