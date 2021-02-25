"Когда на улице +35, я насквозь мокрый"

Знаменитый украинский путешественник и ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, в каких необычных условиях ему приходится работать в поездках

Ради своего шоу ведущий регулярно путешествует по миру, стараясь освещать реалии даже самых отдаленных и непривычных для украинцев уголков планеты. При этом, в таких поездках не всегда есть идеальные условия для съемок или записи звука. В своем Инстаграм Комаров показал, как выкручивается из таких ситуаций, пишет Politeka.net.

Так, ведущий продемонстрировал импровизированную «студию звукозаписи», которую он наловчился собирать в любом отеле из подручных средств. Она представляет собой микрофон, поролон, подушку и одеяло, которым Комаров накрывается с головой, когда зачитывает текст.

На видео коллега ведущего Александр Дмитриев подходит к накрытому одеялом Комарову прямо во время начитки текста.

«Мы, друзья, вот так вот в экспедициях начитываем программы», объясняет Комаров.

Затем он наглядно демонстрирует все свои «приспособления».

«Как я часами живу в шкафу под одеялом. Мобильная станция звукозаписи, когда нужен мой голос, а я не в редакции. И в городе нет профессиональной студии. На фото не хватает еще нескольких подушек и плотного одеяла. Должна быть полная тишина. Соседей по отелю успокоить. Все телевизоры выключить. Холодильник и кондиционер в номере тоже. Когда на улице +35, после начитки я насквозь мокрый, как из сауны», - поделился подробностями Комаров.

Напомним, что Комаров из "Мир наизнанку" ошарашил кадрами из аэропорта во время пандемии: "Как вам такие перелеты?".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" пробрал до мурашек кадрами божественных мест: "Тут встретились Адам и Ева".

Также Politeka писала, что детское фото Комарова из «Мир наизнанку» наделало шуму в сети, редкий кадр: «Такой лапочка».