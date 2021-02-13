Ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал реалии съемок программы в условиях пандемии и повсеместного карантина

Эпидемия коронавируса повлияла на весь мир, что не могло не отразиться в программе, посвященной путешествиям. В новом посте на своей странице в Инстаграм Комаров поделился впечатляющими кадрами из аэропорта в Пакистане, который он посетил во время съемок.

Так, на фото и видео Комаров показал аэропорт, заполненный людьми в защитных костюмах и масках.

«Снимать трэвел-проект в разгар пандемии - значит, сталкиваться с особенностями новой жизни в период COVID-19. Но не смотря на все особенности, мы сняли сезон, который стартует сегодня в 18-20 на Плюсах. На фото и видео - аэропорт Карачи, Пакистан. Как вам такие перелёты?», - поинтересовался ведущий.

Его поклонники тут же отреагировали на пост. При этом один из них поинтересовался, почему сам Дмитрий на фото одет не в защитных комбинезон.

«В стирку сдал», - с юмором ответил ведущий.

«Обалдеть! Ждём с нетерпением ваши новые путешествия», «Надеемся что скоро это все закончится! А мы с семьей ждем ваш новый выпуск с большим нетерпением», «Главное, будьте все осторожны и берегите себя, где бы ни была ваша команда», - пишут люди в комментариях.

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