"Все вокруг кажется красивее, вкуснее и лучше"

Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился своими впечатлениями об отдыхе в райском уголке планеты, который так облюбовали наши селебрити

Как передает Politeka.net, 37-летний Комаров сделал новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его яркими фото и видео (чтобы посмотреть, проскролльте до конца).

Ведущий раскрыл "ценник" на жилье. По его словам, вопреки стереотипам про «лакшери», на Мальдивах есть не только частные острова. К примеру, самое дешевое проживание – гестхауз - всего за 27-30 баксов в сутки.

"А самое дорогое – частный остров Cheval Blank Private Island примерно за полмиллиона долларов в неделю)) Есть виллы по 40 000 долларов в сутки. Завтрак включен🤣 Ну а теперь статистика: самые продаваемые туры: от 1400 до 3000 долларов в неделю. Есть туры по 800, но они менее популярны", - поделился Комаров.

Также он рассказал, что можно подобрать отдых на любой вкус: и с шумными вечеринками, и с безлюдными пляжами. Сам Комаров похвастался отдыхом с дайвингом.

"Самое фантастическое погружение было 1 января, когда я был единственным участником группового тура)) Я в стае из тысяч рыб, нескольких акул и десятков скатов. Я влюбился в Мальдивы. Нереальная атмосфера. Неповторимая. Цвет воды, пейзажи – все это как-то автоматически наполняет тебя гормонами радости. Все вокруг кажется красивее, вкуснее, лучше, а запоминается особенно", - не сдержал эмоций восхищенный Дмитрий.

Стоит отметить, в этом году многие из украинских звезд "рванули" на Мальдивы после нового года. Среди них, Оля Полякова с дочерьми, Настя Каменских с Потапом, Леся Никитюк, Екатерина Кухар с мужем и детьми, Санта Димопулос, Оля Фреймут со своими семьями - и это еще неполный список.

Напомним, жена Комарова из "Мир наизнанку" в костюме показала фигуру в полный рост: "Красивее, чем ангелы Victoria's Secret".

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