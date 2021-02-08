Ведущий популярного шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал о возвращении в «родную стихию» благодаря новой экспедиции

Как сообщает Politeka.net, шоумен в своем Инстаграм рассказал о том, что снова продолжил заниматься любимым делом – путешествовать по миру и исследовать его во всем разнообразии.

«Мы снова в экспедиции. В родной стихии: тропики и горы, десятки интервью, тысячекилометровые переезды, ранние вылеты, съемки рассветов, нередко сон по 3-5 часов, каждый день эмоции и адреналин. Жизнь на максимальных оборотах. И максимально наизнанку. В общем всё, как я люблю», - рассказал поклонникам Комаров.

Он добавил, что по-настоящему хороший результат у дела может получиться только если человек по-настоящему им горит.

Ведущий также поделился фото, на котором он запечатлен на берегу моря. При этом, он и сам стоит с камерой с огромным объективом.

«Вышел на вечернюю фотовидеоохоту. Обещаю в программах очень интересную и красивую аудио-визуально-информационную "добычу" благодаря этой "пушке"», - объяснил ведущий.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Обожаю "Мир на изнанку "! И восхищаюсь Вашей смелостью и отважностью! Вы крутой», «Дима, удачных съёмок, отличного настроения и крутых впечатлений!!! Самое главное - берегите себя!», «Вот это ракурс», - пишут люди.

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