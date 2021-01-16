Ведущий популярного украинского шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как радуется резкой смене погоды

Как сообщает Politeka.net, шоумен показал в своем Инстаграм, как проходит его суббота.

Так, на новом снимке Комаров позирует на открытом воздухе. Ведущий одет в теплую куртку с капюшоном, ведь в Украину пришли настоящие морозы. Комаров явно радуется выпавшему снегу и бросает горсть прямо в камеру.

Неудивительно, что резкая смена погоды так обрадовала ведущего, ведь совсем недавно он жаловался на то, что в последние годы в Украине стало выпадать очень мало снега, и просил природу исправить это.

«Как я и просил природу. Ура», - подписал фото Комаров.

Его поклонники тут же отреагировали на пост шоумена. В комментариях отметили, что он не похож сам на себя.

«Кайф)) Смотрю, как на улице куча детей на санках катаются с горок и вспоминаю свое детство», «Ура!!! Тоже ждём снега с нетерпением», «Ух, ты, красота зимняя», «Жаль что не на НГ тогда 3 дня шел дождь», «Ух, зимушка-зима. Как в детстве, давно такого не было...», «Обожаю снег дождались», «Вас прям не узнать!», «Ой как красиво», «Отличное фото», «Вам не привыкать к таким морозам», «Вы попросили, а нас тут завалило!», «Дима, из чего вы сделаны??.. ни в огне не горите, ни в воде не тонете», - пишут люди.

Напомним, жена Комарова из "Мира наизнанку" в синем бархате заворожила бездонным декольте: "глаз не оторвать".

Как сообщала Politeka, Комарова из "Мир наизнанку" окружили автоматчики, опасные кадры: "Это очень непростая...".

Также Politeka писала, что крик души Дмитрия Комарова из "Світ навиворіт" всколыхнул Сеть, что произошло: "Надеюсь, ты вернешься!".