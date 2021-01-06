Известный украинский ведущий Дмитрий Комаров показал кадры из своего нового экстремального путешествия

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм шоумен анонсировал выход нового сезона своей программы «Мир наизнанку». В этот раз Комаров со своей командой решили отправиться в Пакистан, о котором украинцы слышали много слухов, но знают мало правды.

Так, ведущий признал, что эту страну называют одной из самых опасных в мире. И, судя по некоторым опубликованным им фото, доля правды в этом есть.

Так, судя по снимкам, Комарову и его съемочной группе довелось «пообщаться» с крокодилами и тигром, а в путешествиях по стране их сопровождали охранники с автоматами.

«Пакистан не похож на все остальные страны, которые мы раньше снимали. Это была очень непростая экспедиция, морально и физически…Впервые в истории программы у нас всегда работала личная охрана. Но не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно. Чтобы я не узнал что-то новое и не сказал «вау». Эмоции и драйв были спутниками путешествия», - рассказал ведущий.

Он добавил, что во время поездки встретил много интересных людей.

«Я реализовал бесценный для путешественника шанс – стать первым иностранцем, который ступил ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Я встретил много добра и позитива», - вспоминает Комаров.

Среди опубликованных им фото можно увидеть по-настоящему впечатляющие места, а также колоритные кадры с местными жителями.

Напомним, крик души Дмитрия Комарова из "Світ навиворіт" всколыхнул Сеть, что произошло: "Надеюсь, ты вернешься!".

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» поразил редким фото с братом и сестрой-близнецами.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, как развлекается с молодой женой на Мальдивах: "опьяняют покруче алкоголя".