Жена известного ведущего Дмитрия Комарова и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко выбрала роскошный образ для своей программы
Как пишет Politeka.net, красотка уже несколько лет ведет "Зірковий спорт" на телеканале "ICTV" и регулярно удивляет зрителей роскошными нарядами, на этот раз она выложила в соцсети "Инстаграм" фото со съемок в Верховной Раде. Девушка пришла в здание парламента, надев небесно-голубой брючный костюм с разрезами на запястьях и щиколотках, можно также заметить топ телесного цвета. Волосы Александра собрала в хвост, который свесила через плечо.
"Немножко паркетной журналистики)) Как думаете, кого из политиков сегодня снимаю? Ваши догадки?", - заинтриговала журналистка пользователей сети.
Вскоре жена звезды "Мир наизнанку" показала в сториз еще один наряд, который пригодился ей в тот же день: розовое платье со вставками на плечах. В нем Кучеренко появилась уже в студии, сверкнув белоснежной улыбкой и показав свою идеальную фигуру.
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"Мастерство быстрого переодевания на новую съемку", - объяснила Александра в подписи к фото.
Ранее супруга Дмитрия Комарова удивила сменой имиджа, она выложила платье, на котором покрасовалась в платье с паетками и распущенными волосами с ободком в стиле 20-х годов. Александра также примерила массивные серьги и на ее лице красовался броский стилистический макияж, кроме того - она укоротила свои длинные волосы.
Напомним, молодая жена Комарова из "Мира наизнанку" показала, какой хозяюшкой может быть: "Столько талантов"