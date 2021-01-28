Жена известного ведущего Дмитрия Комарова и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко выбрала роскошный образ для своей программы

Как пишет Politeka.net, красотка уже несколько лет ведет "Зірковий спорт" на телеканале "ICTV" и регулярно удивляет зрителей роскошными нарядами, на этот раз она выложила в соцсети "Инстаграм" фото со съемок в Верховной Раде. Девушка пришла в здание парламента, надев небесно-голубой брючный костюм с разрезами на запястьях и щиколотках, можно также заметить топ телесного цвета. Волосы Александра собрала в хвост, который свесила через плечо.

"Немножко паркетной журналистики)) Как думаете, кого из политиков сегодня снимаю? Ваши догадки?", - заинтриговала журналистка пользователей сети.

Вскоре жена звезды "Мир наизнанку" показала в сториз еще один наряд, который пригодился ей в тот же день: розовое платье со вставками на плечах. В нем Кучеренко появилась уже в студии, сверкнув белоснежной улыбкой и показав свою идеальную фигуру.

"Мастерство быстрого переодевания на новую съемку", - объяснила Александра в подписи к фото.

Ранее супруга Дмитрия Комарова удивила сменой имиджа, она выложила платье, на котором покрасовалась в платье с паетками и распущенными волосами с ободком в стиле 20-х годов. Александра также примерила массивные серьги и на ее лице красовался броский стилистический макияж, кроме того - она укоротила свои длинные волосы.

Напомним, молодая жена Комарова из "Мира наизнанку" показала, какой хозяюшкой может быть: "Столько талантов"