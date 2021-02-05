Жена украинского ведущего Дмитрия Комарова, которая стала "Мисс Украиной 2016", Александра Кучеренко показала себя в свежем образе

На фото модель была в штанах и пиджаке с небольшим декольте. Александра дополнила образ стильными туфлями. Кучеренко позировала у больших ступенек и хвасталась безупречной фигуркой, которая у красотки действительно выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ой, что-то пролетело. Да это же неделя снова пролетела. А вы успеваете ловить момент? Неспешных и приятных выходных всем", - подписала звезда под фото, отметив, что сейчас находится в одном из элитных отелей Киева.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивый костюм", "Красоточка", "Не успеваю ловить моменты. Неделя раз и уже следующая", "Невероятно изысканная", "Самый красивый аккаунт", "Очень женственная и красивая Александра", "Вы в замужестве еще больше расцвели", "Красивее, чем ангелы Victoria's Secret".

Мы писали, что жена известного ведущего Дмитрия Комарова и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко выбрала роскошный образ для своей программы.

На этот раз она выложила в соцсети "Инстаграм" фото со съемок в Верховной Раде. Девушка пришла в здание парламента, надев небесно-голубой брючный костюм с разрезами на запястьях и щиколотках, можно также заметить топ телесного цвета.

Напомним, жена Комарова из "Світ навиворіт" удивила дерзостью, подергав Зиброва за усы

А еще Politeka писала, что жена Комарова из "Мира наизнанку" в синем бархате заворожила бездонным декольте

Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, как развлекается с молодой женой на Мальдивах



