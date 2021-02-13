Ведущий популярного шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем новом путешествии в Пакистан
Как сообщает Politeka.net, шоумен на своей странице в Instagram показал яркие кадры путешествия в консервативную страну, где пакистанцы главенствуют в семье, но неожиданно в разговор вступила жена Комарова, раскрыв некоторые секреты, пишет Politeka.net.
Дмитрий Комаров в жажде снять новый увлекательный сезон своей передачи о путешествиях, остановил свой выбор на загадочном для многих Пакистане. Шоумен признался, что ему удалось развеять множество мифов об этой стране и узнать больше правды.
Комаров опубликовал яркие снимки, сделанные во время путешествия, где он, полных позитивных эмоций, позировал вместе с местными жителями в раскрашенном всеми цветами радуги открытом автобусе. Такой транспорт сильно выделялся на фоне остальных транспортных средств и привлекал внимание национальной символикой.
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На снимке Дима Комаров позирует перед камерой, показывая большой палец вверх. При этом ведущий радостно улыбается, хотя среди других пассажиров автобуса можно заметить мужчин с огнестрельным оружием в руках и детей. Но, видимо, бесстрашный Дмитрий Комаров нашел общий язык с этими людьми.
"Я впервые долго работаю и живу в такой консервативной мусульманской стране. И лично я очень рад, что выбрал именно Пакистан, открыв для себя очень много нового, многому научившись, многое поняв и переосмыслив",- пишет о своем путешествии Дмитрий Комаров.
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Но неожиданно среди комментариев к публикации появилась фраза его супруги - модели Александры Кучеренко. Красавица написала о схожести семейного уклада в Пакистане и в Украине.
"В Украине, как и в Пакистане, мужа слушаются",- отметила Кучеренко, невольно выдав тайны семейного уклада.
Но комментарий Александры вызвал у Дмитрия Комарова только восхищение - он ответил смайлом с сердечками вместо глаз.
Напомним, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" поразила снимком во время прогулки: "Страшно даже представить..."
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