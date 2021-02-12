Известная модель и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поразила снимком рядом с быком

Как пишет Politeka.net, Александра Кучеренко восхищает своей идеальной внешностью, и, глядя на украинскую красавицу, ее супругу многие завидуют.

В своем Instagram девушка балует фанатов фото-доказательствами своей внешности богини, и в этот раз она порадовала их снимком из путешествия на остров Лантау, расположенный на территории Гонконга.

На фото "Мисс Украина 2016" позирует в парке в Гонконге, присев рядом с обыкновенным бычком, который мирно лежал на каменной дорожке для туристов. Александра Кучеренко спокойно положила руку на голову животного, абсолютно не проявив никакого страха при этом, хотя бык обладал внушительными рогами и мог в любую секунду пустить их в ход.

Для своей прогулки жена Димы Комарова надела удобный летний комбинезон цвета хаки со шнуровкой на груди и тонким пояском на талии. Одежда подчеркнула стройную фигурку модели и очень подходила для пешей прогулки. Образ дополняли лаконичные босоножки из коричневой кожи на прямой подошве.

По словам Александры Кучеренко этот снимок является архивным, но ей захотелось показать подписчикам быка, который является символом наступившего по китайскому календарю Нового года. Кроме того, в подписи к публикации модель рассказала, что и сама родилась в год быка, поэтому снимок с ним является для нее знаковым.

"Представляете, этой зимой мои родители нашли в коробке с ёлочными игрушками мой рисунок бычка, который я нарисовала 12 лет назад. Мне тогда было 11. Страшно даже представить, что будет ещё через +12",- написала Александра Кучеренко.

Поклонники отреагировали бурной волной комплиментов, не устояв перед ее очаровательной улыбкой и обаянием.

"Красивое фото!", "Ты такая милая", "Ну ты смелая",- написали фолловеры в соцсети.

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