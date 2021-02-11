Известная модель и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала образ для важной встречи

На фото Кучеренко позировала в брюках и пиджаке, который решила распахнуть. Как можно заметить, красотка под низ надела полупрозрачную кофточку. Александра стояла в здании Минобразования у стены с цитатой Альберта Эйнштейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы не можем решать наши проблемы на том же уровне мышления, который их создал", - была написана легендарная фраза физика.

"Зачем писать умные цитаты под постами? Если их можно написать прямо на стене... Министерства образования. Скоро в "33 за 3" - очередной чиновник ответит на мои 33 вопроса.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "топ", "Цитату не видно", "Только удивительно, почему цитаты на английском языке", "Вы выглядите очень профессионально и уважаемо".

Мы писали, что известная украинская ведущая и жена шоумена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала подборку своих самых элегантных образов в платьях.

На фото Кучеренко позирует в женственных платьях-футлярах, которые идеально подчеркивают ее точеную фигурку. Среди нарядов два платья соблазнительного красного цвета, нежно-голубой наряд с трогательной лентой на шее, белое платье с оригинальным корсетом и глубоким декольте, а также черное платье с соблазнительными полупрозрачными вставками на животе и руках.

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