Известная украинская ведущая и жена шоумена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала подборку своих самых элегантных образов в платьях
Как известно, по пятницам красотка ведет передачу «Зірковий спорт». Для появления перед камерами они со стилистами всегда выбирают максимально стильные и женственные образы, которые неизменно привлекают внимание зрителей. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм ведущая поделилась подборкой своих самых запоминающихся образов.
На фото Кучеренко позирует в женственных платьях-футлярах, которые идеально подчеркивают ее точеную фигурку. Среди нарядов два платья соблазнительного красного цвета, нежно-голубой наряд с трогательной лентой на шее, белое платье с оригинальным корсетом и глубоким декольте, а также черное платье с соблазнительными полупрозрачными вставками на животе и руках.
«Вот так бывает мы с девчонками собираемся по пятницам ... и идем вести Зірковий спорт)) Битва образов! Который больше подходит? Выбирайте из 1-5 и пишите цифру в комментариях», - написала Кучеренко.
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Ее подписчики тут же принялись выбирать понравившийся образ в комментариях.
«Вам всё идёт», «Все образы огонь», «Мне, как давно живущей в Бразилии- стране карнавала, конечно же нравится яркий образ 4!», «Все подходят, красотка!», «Все образы очень идут, просто очаровательная», «Все!!! Невозможно какой выделить!! Прекрасная, хрупкая, изящная, толерантная - лучшая!», «Саша во всех нарядах прекрасна!», - пишут люди.
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