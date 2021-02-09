Известная украинская ведущая и жена шоумена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала подборку своих самых элегантных образов в платьях

Как известно, по пятницам красотка ведет передачу «Зірковий спорт». Для появления перед камерами они со стилистами всегда выбирают максимально стильные и женственные образы, которые неизменно привлекают внимание зрителей. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм ведущая поделилась подборкой своих самых запоминающихся образов.

На фото Кучеренко позирует в женственных платьях-футлярах, которые идеально подчеркивают ее точеную фигурку. Среди нарядов два платья соблазнительного красного цвета, нежно-голубой наряд с трогательной лентой на шее, белое платье с оригинальным корсетом и глубоким декольте, а также черное платье с соблазнительными полупрозрачными вставками на животе и руках.

«Вот так бывает мы с девчонками собираемся по пятницам ... и идем вести Зірковий спорт)) Битва образов! Который больше подходит? Выбирайте из 1-5 и пишите цифру в комментариях», - написала Кучеренко.

Ее подписчики тут же принялись выбирать понравившийся образ в комментариях.

«Вам всё идёт», «Все образы огонь», «Мне, как давно живущей в Бразилии- стране карнавала, конечно же нравится яркий образ 4!», «Все подходят, красотка!», «Все образы очень идут, просто очаровательная», «Все!!! Невозможно какой выделить!! Прекрасная, хрупкая, изящная, толерантная - лучшая!», «Саша во всех нарядах прекрасна!», - пишут люди.

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