Ведущий популярного тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров похвастался отличной физической формой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал серию фото и видео со спортзала. Он был в прекрасном расположении духа. Светлый спортивный костюм, привезенный из Китая, подчеркнул всю серьезность намерений звезды.

«Физкульт-привет, друзья! С соблюдением карантинных ограничений, после январского локдауна уже можно ходить в спортклубы. Сейчас людей пускают мало, в клубах свободно. Меня часто спрашивали, хожу ли я «на спорт», - начал свой пост Комаров.

По его словам, летом он любит устраивать пробежку в лесу. Регулярно заниматься спортом у телеведущего не получается из-за плотного графика съемок. Он отметил, что профессионально занимался бодибилдингом с 15 до 17 лет. Сейчас же занимается исключительно для здоровья.

«После школы я очень быстро и настолько сильно увлекся фотографией и журналистикой, что со спортом пришлось попрощаться (хотя тренер уговаривал идти по этой линии). Но поддерживать себя в форме я стараюсь. Люблю и сам процесс, и ощущение крепатуры. Только в свои 37 лет удивляюсь, как в 15-16 лет брал штангу 50 килограммов на жим лежа просто для разминки, относясь к такому весу скептическии и с легкой насмешкой», - пошутил Комаров.

В комментариях мужчину поддержали приятными комплиментами и лайками. Пост оценила даже певица Надежда Дорофеева.

«Физкульт привет!!! Самый классный журналист, ведущий», «В Вас столько позитива!! Вы солнечный человек!», «Дмитрий! Успехов вам и здоровья!», «Дима, ты всегда в форме! Все-таки ты мечтаешь об Эвересте», - пишут люди.

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