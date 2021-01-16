Ведучий популярного українського шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як радіє різкій зміні погоди

Як повідомляє Politeka.net, шоумен показав у своєму Instagram, як проходить його субота.

Так, на новому знімку Комаров позує на відкритому повітрі. Ведучий одягнений у теплу куртку з капюшоном, адже в Україну прийшли справжні морози. Комаров явно радіє випав снігу і кидає жменю прямо в камеру.

Не дивно, що різка зміна погоди так обрадувала ведучого, адже зовсім недавно він скаржився на те, що в останні роки в Україні стало випадати дуже мало снігу, і просив природу виправити це.

"Як я і просив природу. Ура", - підписав фото Комаров.

Його шанувальники тут же відреагували на пост шоумена. В коментарях зазначили, що на знімку він не схожий сам на себе.

"Кайф)) дивлюся, як на вулиці купа дітей на санках катаються з гірок і згадую своє дитинство", "Ура!!! Теж чекаємо снігу з нетерпінням", "Ух, ти, краса зимова", "Шкода що не на НГ тоді 3 дні йшов дощ", "Ух, зимушка-зима. Як в дитинстві, давно такого не було...", "Обожнюю сніг дочекалися", "вас прям не впізнати!", "Ой як красиво", "відмінне фото", "Вам не звикати до таких морозів", "ви попросили, а нас тут завалило!", "Діма, з чого ви зроблені??.. ні у вогні не горіть, ні у воді не тонете", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Комарова зі "Світу навиворіт" в синьому оксамиті заворожила бездонним декольте: "Око не відірвати".

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