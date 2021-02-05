Дружина українського ведучого Дмитра Комарова, яка стала "Міс Україною 2016", Олександра Кучеренко показала себе у свіжому образі

На фото модель була в штанях і піджаку з невеликим декольте. Олександра доповнила образ стильними туфлями. Кучеренко позувала біля великих сходинок і хвалилася бездоганною фігуркою, яка у красуні дійсно виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ой, щось пролетіло. Та це ж тиждень знову пролетів. А ви встигаєте ловити момент? Неспішних і приємних вихідних всім", - підписала зірка під фото, зазначивши, що зараз знаходиться в одному з елітних готелів Києва.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарний костюм", "Красоточка", " Не встигаю ловити моменти. Тиждень раз і вже наступна", "неймовірно вишукана", "найкрасивіший аккаунт", "дуже жіночна і красива Олександра", "ви в заміжжі ще більше розцвіли", "Красивіше, ніж ангели Victoria's Secret".

Ми писали, що дружина відомого ведучого Дмитра Комарова і "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко вибрала розкішний образ для своєї програми.

Цього разу вона виклала в соцмережі "Instagram" фото зі зйомок у Верховній Раді. Дівчина прийшла в будівлю парламенту, надівши небесно-блакитний брючний костюм з розрізами на зап'ястях і щиколотках, можна також помітити топ тілесного кольору.

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