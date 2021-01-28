Дружина відомого ведучого Дмитра Комарова і "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко вибрала розкішний образ для своєї програми
Як пише Politeka.net, красуня вже кілька років веде "Зірковий спорт" на телеканалі "ICTV" і регулярно дивує глядачів розкішними вбраннями, цього разу вона виклала в соцмережі" Instagram " фото зі зйомок у Верховній Раді. Дівчина прийшла в будівлю парламенту, надівши небесно-блакитний брючний костюм з розрізами на зап'ястях і щиколотках, можна також помітити топ тілесного кольору. Волосся Олександра зібрала в хвіст, який звісила через плече.
"Трошки паркетної журналістики)) як думаєте, кого з політиків сьогодні знімаю? Ваші здогадки?",- заінтригувала журналістка користувачів мережі.
Незабаром дружина зірки "Світ навиворіт" показала в сторіз ще один наряд, який знадобився їй в той же день: рожеве плаття зі вставками на плечах. У ньому Кучеренко з'явилася вже в студії, блиснувши білосніжною посмішкою і показавши свою ідеальну фігуру.
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"Майстерність швидкого переодягання на нову зйомку", - пояснила Олександра в підписі до фото.
Раніше дружина Дмитра Комарова здивувала зміною іміджу, вона виклала сукню, на якій покрасувалася в сукні з паєтками і розпущеним волоссям з обідком в стилі 20-х років. Олександра також приміряла масивні сережки і на її обличчі красувався помітний стилістичний макіяж, крім того - вона вкоротила своє довге волосся.
Нагадаємо, молода дружина Комарова з "Світу навиворіт" показала, якою господинею може бути: "стільки талантів"