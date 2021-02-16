Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров впечатлил детским фото

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось редкое детское фото Комарова, а также его свежий снимок. Показательно, что на обоих фото телеведущий позировал с фотоаппаратом. Судя по всему, любовь к журналистике зародилась у него еще в детстве.

«Дмитрий Комаров отличный телеведущий! Немного о том, какой он был в детстве и какой сейчас!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Самый лучший!», «Нисколько не изменился», «Интересный, талантливый, тактичный! Умничка!», «Очень он мне нравится! И ведущий замечательный, и человек хороший», «Самый настоящий ведущий. Вот у кого надо учиться быть ведущим таких передач», «Классный! А в детстве такой лапочка!», «Вообще не поменялся, было бы побольше таких ведущих, мне кажется, что он очень светлый человек», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Дмитрию Комарову 37 лет. Уже на протяжение 10 лет он является ведущим своей авторской программы «Мир наизнанку». До выхода шоу Комаров успел самостоятельно объехать около 20 стран.

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