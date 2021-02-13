Ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав реалії зйомок програми в умовах пандемії і повсюдного карантину

Епідемія коронавірусу вплинула на весь світ, що не могло не відбитися в програмі, присвяченій подорожам. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Комаров поділився вражаючими кадрами з аеропорту в Пакистані, який він відвідав під час зйомок.

Так, на фото і відео Комаров показав аеропорт, заповнений людьми в захисних костюмах і масках.

"Знімати Тревел-проект в розпал пандемії-значить, стикатися з особливостями нового життя в період COVID-19. Але не дивлячись на всі особливості, ми зняли сезон, який стартує сьогодні о 18-20 на Плюсах. На фото і відео - аеропорт Карачі, Пакистан. Як вам такі перельоти?",- поцікавився ведучий.

Його шанувальники тут же відреагували на пост. При цьому один з них поцікавився, чому сам Дмитро на фото одягнений не в захисних комбінезон.

«У прання здав», - з гумором відповів ведучий.

"Очманіти! Чекаємо з нетерпінням ваші нові подорожі", " сподіваємося що скоро це все закінчиться! А ми з сім'єю чекаємо ваш новий випуск з великим нетерпінням«,» головне, будьте всі обережні і бережіть себе, де б не була ваша команда", - пишуть люди в коментарях.

Нагадавши, дружина Комарова з " Світ навиворіт "видала секрет свого чоловіка:" в Україні, як в Пакистані...".

Як повідомляла Politeka, Комаров з " Світ навиворіт "розкрив правду про Мальдіви, де відпочивали Полякова, Каменських та інші:" півмільйона доларів...".

Також Politeka писала, що Комаров з " Світ навиворіт "похвалився Своєю великою" гарматою "на березі моря:"ось це ракурс".