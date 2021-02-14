Ведучий і автор Тревел-передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров підкорив романтикою з дружиною-моделлю Олександрою Кучеренко

Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився в Instagram-акаунті теле мандрівника.

На фото Дмитро з дружиною весело позують на тлі мечеті в одній зі східних країн. При цьому Олександра прикрила голову хусткою на зразок хіджабу, як це роблять жінки Сходу. Треба відзначити, що їй головний убір дуже йшов.

"Любов наповнює життя сенсом. Робить сильніше. Окриляти. Надихати. Робить щасливим. Бажаю кожному 365 "днів Валентина" в році. Бережіть коханих. Дорожачи. Берегти. Цінуйте кожен день, хвилину і секунду, проведені разом.



Всім бажаю любити і бути коханими", - написав Дмитро Комаров.

Тих, хто ще не знайшов свою другу половинку, телеведучий побажав не сумніватися.

"Доля вже давно все вирішила, а ваша любов просто чекає зустрічі з вами у вже призначені десь нагорі час і місце🙂 всім бажаю прагнути відзначити платинове весілля❤

Зі святом!» ,- підсумував він.

Шанувальники не залишилися байдужими і закидали зіркову пару захопленими коментарями.

"Ви така гарна пара!❤️З днем закоханих вас!❤ ️ Любіть і будьте коханими!❤️❤️❤️",

"Сонечки", "Які няшки", - пишуть в мережі.

Комаров встиг з дружиною-моделлю Олександрою Кучеренко відпочити на Новий рік на Мальдівах.

Нагадаємо, що Комаров з " Світу навиворіт "зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".