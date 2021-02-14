Ведущий и автор трэвел-передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров покорил романтикой с женой-моделью Александрой Кучеренко

Как передает Politeka.net, свежий снимок появился в Инстаграм-аккаунте теле путешественника.

На фото Дмитрий с супругой весело позируют на фоне мечети в одной из восточных стран. При этом Александра прикрыла голову платком наподобие хиджаба, как это делают женщины Востока. Надо отметить, что ей головной убор очень шел.

«Любовь наполняет жизнь смыслом. Делает сильнее. Окрыляет. Вдохновляет. Делает счастливым. Желаю каждому 365 "Дней Валентина" в году. Берегите любимых. Дорожите. Берегите. Цените каждый день, минуту и секунду, проведенные вместе.



Всем желаю любить и быть любимыми», - написал Дмитрий Комаров.

Тех, кто ещё не нашел свою вторую половинку, телеведущий пожелал не сомневаться.

«Судьба уже давно всё решила, а ваша любовь просто ждет встречи с вами в уже назначенные где-то наверху время и место🙂 Всем желаю стремиться отметить платиновую свадьбу❤

С праздником!», - подытожил он.

Поклонникине не остались равнодушными и забросали звездную чету восторжеными комментариями.

"Вы такая красивая пара!❤️С днём влюблённых вас!❤️Любите и будьте любимы!❤️❤️❤️",

" Солнышки", "Какие няшки", - пишут в сети.

Комаров успел с женой-моделью Александрой Кучеренко отдохнуть на Новый год на Мальдивах.

Напомним, что Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".