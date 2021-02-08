Ведучий популярного шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про повернення в "рідну стихію" завдяки новій експедиції

Як повідомляє Politeka.net, шоумен у своєму Instagram розповів про те, що знову продовжив займатися улюбленою справою – подорожувати світом і досліджувати його у всьому розмаїтті.

"Ми знову в експедиції. У рідній стихії: тропіки і гори, десятки інтерв'ю, тисячекілометрові переїзди, ранні вильоти, зйомки світанків, нерідко сон по 3-5 годин, кожен день емоції і адреналін. Життя на максимальних оборотах. І максимально навиворіт. Загалом все, як я люблю", - розповів шанувальникам комарів.

Він додав, що по-справжньому хороший результат у справи може вийти тільки якщо людина по-справжньому їм горить.

Ведучий також поділився фото, на якому він зображений на березі моря. При цьому, він і сам стоїть з камерою з величезним об'єктивом.

"Вийшов на вечірнє фотовідеополювання. Обіцяю в програмах дуже цікаву і красиву аудіо-візуально-інформаційну "здобич" завдяки цій "гарматі", - пояснив ведучий.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Обожнюю "Світ на виворіт"! І захоплююся вашою сміливістю і відважністю! Ви крутий", "Діма, вдалих зйомок, відмінного настрою і крутих вражень!!! Найголовніше-бережіть себе!", "Оце так ракурс", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Комаров зі "Світ навиворіт" поділився своїм щастям, ведучого не впізнати: "як я і просив...".

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