Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поразил рассказом о земле Адама и Евы

Дмитрий ведет свой Инстаграм достаточно активно, поэтому во время съемок шоу «мир наизнанку» мужчина рассказывает в сети о своем путешествии, интересных местах и фактах. В этот раз Комаров рассказал об истории путешествия в Белуджистан, где у него были одни из самых впечатляющих дней в Пакистане.

«Фантастически красивая земля. И неожиданно - легенды про Адама, Еву, Ноя... К сожалению, пока эту красоту увидеть непросто: иностранцу требуется сопровождение и вооруженный конвой, журналисту ещё и специальные разрешения.

Паломники, исповедующие суфизм - мистическое течение ислама - верят, что именно в этих местах встретились Адам и Ева (в Коране, как и в Библии, они - первые люди на Земле). Мусульмане, как и христиане верят, что от всемирного потопа человечество и всех живых существ спас Ной, построив Ковчег (в исламе Ноя называют пророк Нух)», - рассказал Комаров.

Также он ответил, что он во время съемок исследует мистическую пещеру, где есть камень - предзнаменователь конца света. Как верят паломники, когда этот камень коснется потолка пещеры - настанет армагедон. Сколько осталось жить нашей планете по версии суфиев, еще предстоит узнать.

«Камень реально растет. Факт. Ощущения в пещере нереальные. Мы с Саней излазили её вдоль и поперек в поисках тайных ходов. Ну а что касается легенд суфиев, то верить или не верить - личный вопрос каждого» - написал Комаров.

Фанаты тут же ответили:

«Моя любимая передача, все серии 1000раз уже видела; И снова горы.....Очень красиво!; Пакистан - это первая страна, где Дима не будет никому предлагать попробовать сало😂; Люди постепенно уничтожают нашу планету; Люди сами уничтожат планету без всяких метеоритов и астероидов...; Интересно. Про камень, скорее, это люди уничтожают планету😢; Мир наизнанку любовь навсегда! Жду как праздника👏».

Ранее на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось редкое детское фото Комарова, а также его свежий снимок. Показательно, что на обоих фото телеведущий позировал с фотоаппаратом. Судя по всему, любовь к журналистике зародилась у него еще в детстве.

«Дмитрий Комаров отличный телеведущий! Немного о том, какой он был в детстве и какой сейчас!», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что Комаров из "Мир наизнанку" похвастался своей большой "пушкой" на берегу моря: "Вот это ракурс".

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