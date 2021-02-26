Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попал в неловкую ситуацию на борту самолета

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал фото, сделанное в самолете. Судя по сторис звезды, сейчас он находится в экспедиции, снимая для украинцев очередную историю об увлекательных путешествиях.

На фото Комаров сидел в самолете. На нем была защитная маска, без которой сейчас не обходится фактически ни в одной стране мира. В руках телеведущий держал стакан с кофе. Но пить его не мог.

«С капучино можно на борт?»

«Можно»

«Сэр, не снимайте, пожалуйста, маску», - так проиллюстрировал фото Дмитрий, который не смог выпить свой кофейный напиток из-за запрета снимать маску.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров поделился с подписчиками рассказом о земле Адама и Евы. Телеведущий отправился в путешествие в Белуджистан, который находится в Пакистане. По словам Комарова, попасть в это место непросто. Иностранцу требуется вооруженный конвой, а если ты журналист, то потребуется и специальное разрешение. Комаров отметил, что суфисты верят, что именно в этом месте повстречались Адам и Ева.

Напомним, что детское фото Комарова из «Мир наизнанку» наделало шуму в сети, редкий кадр: «Такой лапочка».

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" откровенно рассказал о трудностях в экспедиции: "Живу в шкафу под одеялом...".

Также Politeka писала, что Комаров из «Мир наизнанку» уделал звезду «Орла и решки», в сети встрепенулись: «Разве можно сравнить…».