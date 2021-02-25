Знаменитий український мандрівник і ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров показав, в яких незвичайних умовах йому доводиться працювати в поїздках
Заради свого шоу ведучий регулярно подорожує світом, намагаючись висвітлювати реалії навіть найвіддаленіших і незвичних для українців куточків планети. При цьому, в таких поїздках не завжди є ідеальні умови для зйомок або запису звуку. У своєму Instagram Комаров показав, як викручується з таких ситуацій, пише Politeka.net.
Так, ведучий продемонстрував імпровізовану "студію звукозапису", яку він призвичаївся збирати в будь-якому готелі з підручних засобів. Вона являє собою мікрофон, поролон, подушку і ковдру, якою Комаров накривається з головою, коли зачитує текст.
На відео колега ведучого Олександр Дмитрієв підходить до накритого ковдрою Комарову прямо під час начитки тексту.
"Ми, друзі, ось так ось в експедиціях начитуємо програми", - пояснює Комаров.
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Потім він наочно демонструє всі свої "пристосування".
"Як я годинами живу в шафі під ковдрою. Мобільна станція звукозапису, коли потрібен мій голос, а я не в редакції. І в місті немає професійної студії. На фото не вистачає ще кількох подушок і щільної ковдри. Повинна бути повна тиша. Сусідів по готелю заспокоїти. Всі телевізори вимкнути. Холодильник і кондиціонер в номері теж. Коли на вулиці + 35, після начитки я наскрізь мокрий, як з сауни", - поділився подробицями Комаров.
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Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" пробрав до мурашок кадрами божественних місць: "Тут зустрілися Адам і Єва".
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