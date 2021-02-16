Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вразив дитячим фото

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося рідкісне дитяче фото Комарова, а також його свіжий знімок. Показово, що на обох фото телеведучий позував з фотоапаратом. Судячи з усього, любов до журналістики зародилася у нього ще в дитинстві.

"Дмитро Комаров відмінний телеведучий! Трохи про те, який він був в дитинстві і який зараз!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Найкращий!", "Анітрохи не змінився", "цікавий, талановитий, тактовний! Умничка!", "Дуже він мені подобається! І ведучий чудовий, і людина хороша", "справжнісінький ведучий. Ось у кого треба вчитися бути ведучим таких передач", "класний! А в дитинстві такий лапочка!", "Взагалі не змінився, було б побільше таких ведучих, мені здається, що він дуже світла людина", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Дмитру Комарову 37 років. Вже протягом 10 років він є ведучим своєї авторської програми «Світ навиворіт». До виходу шоу Комаров встиг самостійно об'їхати близько 20 країн.

Нагадаємо, що Комаров зі "Світ навиворіт" похвалився своєю великою "гарматою" на березі моря:"ось це ракурс".

Раніше на Politeka ми писали, що Комаров з "Світ навиворіт" підкорив романтикою з молоденькою дружиною-моделлю:"доля вже давно все вирішила".

На сайті Politeka ми розповідали, що Комаров з "Світ навиворіт" ошелешив кадрами з аеропорту під час пандемії:"як вам такі перельоти?".