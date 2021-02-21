Ведучий і автор тревел-передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров заткнув за пояс зірку "Орла і решки", тревел-блогера Антона Птушкіна

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram вирішили обговорити, хто з цих двох ведучих крутіше, і чия передача про подорожі цікавіше для глядачів.

"Одні з найпопулярніших travel ведучих Антон Птушкін і Дмитро Комаров. Хто вам більше подобається?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях переважна кількість голосів припала на персону Комарова. Українці писали, що просто обожнюють його передачу, яка виходить в ефір вже більше 10 років. Таким, чином, Комаров заткнув за пояс Птушкіна, ще раз утвердившись у званні найпопулярнішого тревел-ведучого в Україні.

"Комаров, його програми більш екстремальні", "обидва...але Комаров перший", "звичайно Комаров, просто супер професіонал, Птушкін дратує", "Комаров поза конкуренцією!",- пишуть люди.

Але знайшлися і ті, хто вважає, що обидва ведучих заслуговують слави і любові.

"Хіба можна порівняти незрівняне...Комаров безумовно "екстремал", досвід, і все таке. Птушкін...Харизма!!!!, бездоганний Інгліш, стиль спілкування, мова", "Обидва. Вони різні. Молодці!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Комаров зі "Світ навиворіт" ошелешив кадрами з аеропорту під час пандемії:" як вам такі перельоти?".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" пробрав до мурашок кадрами божественних місць:"Тут зустрілися Адам і Єва".

Також Politeka писала, що дитяче фото Комарова зі "Світ навиворіт" наробило шуму в мережі, рідкісний кадр:"такий лапочка".