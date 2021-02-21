Ведущий и автор трэвел-передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров уделал звезду «Орла и решки», трэвел-блогера Антона Птушкина

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм решили обсудить, кто из этих двух ведущих круче, и чья передача про путешествия интереснее для зрителей.

«Одни из самых популярных travel ведущих Антон Птушкин и Дмитрий Комаров. Кто вам больше нравится?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях подавляющее число голосов пришлось на персону Комарова. Украинцы писали, что просто обожают его передачу, которая выходит в эфир уже больше 10 лет. Таким, образом, Комаров уделал Птушкина, еще раз утвердившись в звании самого популярного трэвел-ведущего в Украине.

«Комаров, его программы более экстремальны», «Оба...но Комаров первый», «Конечно Комаров, просто супер профессионал, Птушкин раздражает», «Комаров вне конкуренции!», - пишут люди.

Но нашлись и те, кто считает, что оба ведущих заслуживают славы и любви.

«Разве можно сравнить несравнимое...Комаров безусловно "экстремал ", опыт , и всё такое. Птушкин...Харизма!!!!, безупречный инглиш, стиль общения , речь», «Оба. Они разные. Молодцы!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Комаров из "Мир наизнанку" ошарашил кадрами из аэропорта во время пандемии: "Как вам такие перелеты?".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" пробрал до мурашек кадрами божественных мест: "Тут встретились Адам и Ева".

Также Politeka писала, что детское фото Комарова из «Мир наизнанку» наделало шуму в сети, редкий кадр: «Такой лапочка».