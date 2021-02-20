Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вразив розповіддю про землю Адама і Єви

Дмитро веде свій Instagram досить активно, тому під час зйомок шоу «Світ навиворіт» чоловік розповідає в мережі про свою подорож, цікаві місця і факти. Цього разу Комаров розповів про історію подорожі в Белуджистан, де у нього були одні з найбільш вражаючих днів в Пакистані.

"Фантастично красива земля. І несподівано-легенди про Адама, Єву, Ноя... На жаль, поки цю красу побачити непросто: іноземцю потрібен супровід і озброєний конвой, журналісту ще й спеціальні дозволи.

Паломники, які сповідують суфізм-містична течія ісламу-вірять, що саме в цих місцях зустрілися Адам і Єва (в Корані, як і в Біблії, вони - перші люди на Землі). Мусульмани, як і християни вірять, що від всесвітнього потопу людство і всіх живих істот врятував Ной, побудувавши Ковчег (в ісламі Ноя називають пророк Нух)», - розповів Комаров.

Також він відповів, що він під час зйомок досліджує містичну печеру, де є камінь - предзнаменователь кінця світу. Як вірять паломники, коли цей камінь торкнеться стелі печери - настане армагедон. Скільки залишилося жити нашій планеті за версією суфіїв, ще належить дізнатися.

"Камінь реально зростає. Факт. Відчуття в печері нереальні. Ми з Санею вилазили її вздовж і впоперек у пошуках таємних ходів. Ну а що стосується легенд суфіїв, то вірити чи не вірити - особисте питання кожного" - написав Комаров.

Фанати тут же відповіли:

"Моя улюблена передача, всі серії 1000раз вже бачила; і знову гори.....Дуже красиво!; Пакистан-це перша країна, де Діма не буде нікому пропонувати спробувати сало😂; Люди поступово знищують нашу планету; Люди самі знищать планету без всяких метеоритів і астероїдів...; Цікаво. Про камінь, скоріше, це люди знищують планету😢; Світ навиворіт любов назавжди! Чекаю як свята👏"»

Раніше на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося рідкісне дитяче фото Комарова, а також його свіжий знімок. Показово, що на обох фото телеведучий позував з фотоапаратом. Судячи з усього, любов до журналістики зародилася у нього ще в дитинстві.

"Дмитро Комаров відмінний телеведучий! Трохи про те, який він був в дитинстві і який зараз!",- підписали фото автори аккаунта.

Нагадаємо, що Комаров з " Світ навиворіт "похвалився Своєю великою" гарматою "на березі моря:"ось це ракурс".

Раніше на Politeka ми писали, що Комаров з " Світ навиворіт "підкорив романтикою з молоденькою дружиною-моделлю:"доля вже давно все вирішила".

На сайті Politeka ми розповідали, що Комаров з " Світ навиворіт "ошелешив кадрами з аеропорту під час пандемії:" як вам такі перельоти?".