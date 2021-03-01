Сестра известного телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина показала милое фото с маленькой дочкой

Как сообщает Politeka.net, у известного украинского телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова не только красивая молодая жена Александра, но и очаровательная сестра Ангелина. Девушка не такая публичная, как ее брат, она работает креативным директором салонов красоты. А еще она молодая мама и активная пользовательница Instagram, где часто радует своих подписчиков яркими фото и видео из своей жизни.

Недавно Ангелина опубликовала в своем микроблоге очаровательную весеннюю фотографию, на которой позирует вместе с маленькой дочкой Алисой. По словам девушки, она решила устроить фотосессию с ребенком и приехала на фотостудию, а уже там увидела этот потрясающий розовый платье. В нем она и появилась на снимке – это длинные многослойное платье, которое выглядит очень пышным и нежным. Свой образ Комарова дополнила изящными белыми туфельками, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. Она держит на руках свое сокровище – нарядную маленькую дочку Алису.

В подписи к фото Ангелина написала: "Все, как я люблю: мы с Алисой похожи на розовый зефир! Идеальное фото для первого дня весны. А ещё - сегодня Алисе уже целых 5 месяцев!". Фолловеры девушки в восторге от ее нового образа, снимок осыпают комплиментами в комментариях.

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