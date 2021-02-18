Жена Димы Комарова из "Мир наизнанку" Александра Кучеренко восхитила поклонников внешностью богини

Как пишет Politeka.net, красавица-жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхищает своей красотой и ангельским личиком. Всегда сияющая девушка в своем Instagram снова показала восхитительное селфи и рассказала о приближающейся весне.

Александра Кучеренко похвасталась селфи-сником, сделанным в салоне автомобиля. Из-за холодной погоды она надела в этот день теплую меховую шубку, в воротник которой старалась спрятать нежные щечки, но ее грели мысли о весне, которая по календарю наступит уже через полторы недели.

На снимке Александра Кучеренко отвела сияющий взгляд в сторону и улыбнулась своей самой роскошной улыбкой. Модель сделала превосходный и одновременно сдержанный макияж, который идеально подчеркнул ее природную красоту.

Ее густые брови были слегка подведены темным цветом, а глаза подчеркнули коричневые тени в уголках глаз и темно-коричневая тушь для ресниц. Завершила мейкап приятная кремовая помада естественного оттенка, которая смотрелась на пухленьких губках просто идеально.

Весь образ Александры был лаконичным и продуманным. Длинные русые волосы были уложены на бок, добавляя объема прическе, а хорошее настроение красотки добавило ей еще большего шарма в холодный зимний день.

"Так когда там, говорите, весна",- написала Александра Кучеренко к своей публикации.

Поклонники Александры, глядя в эти невероятно глубокие и выразительные глаза, так и не смогли до конца поверить, что можно обладать такой красотой, поэтому в своих комментариях они засыпали девушку комплиментами.

"Как всегда красавица", "Оооочень-очень красивая", "Вы нереально красива", "Совершенство!", "Прекрасно выглядите", "Вы почему такая красивая?", "Богиня",- написали фолловеры в соцсети.

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