Украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница "Танців з зірками", Санта Димопулос, похвасталась подарком

Звезда показала подарок, украшенный красными шариками, передает Politeka.net.

Артистка в 2019 году родила дочь, Софию, от мужа - бизнесмена Игоря Кучеренко. Звезда часто делится снимками со своей дочерью и сыном от первого брака, Даниэлем.

В этот раз Санта показала, какой подарок сделали ее дочери в честь праздника. Оказалось, малышка теперь счастливая обладательница черной машины - детского "Мерседеса".

Кроме того, певица сделала несколько сторис, в которых показала, как дом украсили в честь праздника и похвасталась новой сумочкой.

"Девочки, пусть ваши мальчики всегда вас балуют 😁❤️", - написала Санта.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Вот это папа любит Софушку 😍", "Такими же ,только настоящими ))) ❤️👏всем по возрасту ) Софи отлично сочетается с машинкой) ❤️", "Отличный выбор😂", "Маленькое чудо ! 💕", "Самая сладкая девочка ❤️. С праздником вас", "О Бозе❤️❤️😘😘😍😍", "❤️❤️❤️какая красивая и нежная малышка!!!", "Сладость красивая 😍❤️❤️❤️❤️", "Да пусть будет так всегда у нас у всех🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "Маленькая прелесть ❤️❤️❤️❤️", "Бибика", "Растерялась от счастья!😍👏👏👏", "Санта, Вашей всей семье любви и здоровья❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Прелесть! Счастья и любви Вашей семьи❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что победительница "Танців з зірками" Димопулос очаровала загоревшим бюстом в купальнике: "Фигура мечты".

Ранее Politeka сообщала, что Санта Димопулос из «Танців з зірками» поразила откровенностями о браке: «Залог здоровых отношений...».

Портал Politeka писал, что Димопулос показала, как оставаться женственной даже в строгом костюме: «Дорого-шикарно».