Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал впечатляющие пейзажи из Пакистана

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телеведущего в соцсети.

Так, в аккаунте Комарова появились новые фото из Пакистана, а также он поделился своими впечатлениями от незабываемой поездки.

"Север Пакистана Гилгит-Балтистан. На первом фото я со смотрителем королевского форта. А на следующем - озеро Аттабад. Когда смотришь на него, кажется, что образовалась эта неземная красота миллионы лет назад. Нет. Озеру Аттабад - всего 10 лет. До этого здесь была река, на берегу жили люди", - рассказал телеведущий.

Он также анонсировал выход цикла программ о бывшем княжестве Хунза.

"Эта экспедиция в место на стыке плит, где происходят вещи, которые можно смело назвать сверхъестественными. Древние шаманы предсказывали, что появится озеро, но погибнут люди. И вот в 2010 году обвалился гигантский массив горы, полностью заблокировав русло реки и образовав естественную дамбу. Вода стала скапливаться. Во время обвала погибли люди, были разрушены их дома. За несколько месяцев природа сделала новое русло реки, уровень воды в Аттабаде стабилизировался. Оборотная сторона: трагедия стала толчком для развития туризма, превратив Хунза в самый популярный горный регион Пакистана", - рассказал Комаров.

Он также поинтересовался у своих фолловеров, верят ли они в шаманов и предсказания.

"Я верю", "Когда показывает ваша программа - верю, а когда другие - нет", "Мой дед, когда выпьет самогона, еще тот шаман", - пишут в комментариях.

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