Російська телеведуча та світська левиця Ксенія Собчак здається, зовсім втратила берега

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала провокаційні кадри в "сторіз" в Instagram, на яких дозволила собі божевільну витівку.

Так, Собчак зняла інтимний момент, усамітнившись у декорованій вбиральні. У кімнаті з високими стелями та ліпниною, на блакитних стінах всюди висіли картини, переважно з рослинами. В кадрі лунало "смачне" дзюрчання. Наприкінці Ксенія мигцем зняла себе, як вона сиділа на унітазі.

"Коли писаєш в красі...", - підписала кадри зірка, не втримавши захоплення.

Далі Собчак встала з камерою перед дзеркалом. На ній була жовта сукня з бахромою. Світська левиця покрутилася, щоб публіка змогла оцінити її вбрання з усіх боків.

"Ну що, дівки, вчіться! Прийшла в гості й одяглася в інтер'єр, так би мовити", - повідомила Ксенія, посміявшись над собою. І дійсно, її лук дивним чином гармоніював з інтер'єром. Майже всі полотна, що висіли на стінах, були того ж відтінку, що і її плаття.

Кадри з Ксенією швидко розійшлися по Мережі. Користувачі отетеріли від побаченого.

"Це дзюрчання - саме те, про що ви подумали: Ксенія Собчак «пісяє в красі». Ладно якби малолітки тіктокнуті. Але мати, ну ти-то куди?", - коментують ганьбу.

Раніше ми розповідали, Собчак зухвало висловилася на сторінці у Санти Дімопулос, екс-солістки "ВІА Гри", в Instagram з приводу її відпочинку на фешенебельному курорті. Ксенія висміяла слова артистки, що їй "доводиться звикати".

"Непроста ситуація, звичайно, до того х** звикнеш", - написала Собчак.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

Також Politeka писала, що рідня Ксенії Собчак доживає свій вік у злиднях, світську левицю вивели на чисту воду.