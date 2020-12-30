Скандальная российская журналистка и политик Ксения Собчак оскандалилась выходкой, прощаясь с 2020 годом

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост она сделала у себя на странице в Isntagram.

«Год выглядел как это фото,но я-улыбаюсь! Пока наше интервью с Даней Милохиным рвет тренды ютубчика есть время вспомнить всё!! Как ни странно,много за что я благодарна 2020. Спасибо за время с Платоном и за зум вместо пробок, спасибо за год интереснейшей журналистики: Я стала самым цитируемым журналистом 2020 года (главного портала аналитики…), и для меня это действительно важный профессиональный показатель», - рассказала она.

Собчак успела проститься с 2020 годом при помощи фотографии, где она в окружении танцующих гробовщиков сидит в гробу. На других снимках ведущая показывает различные новости этого года, а также диаграммы и кадры мероприятий.

«Ксения, вы шикарны», «Ксюша, твое чувство юмора на высоте», «ох, Ксюша, доиграешься ты когда-то…», - пишут пользователи сети.

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Собчак запечатлена в блестящем мини-платье и босоножках. Выглядит шоувумен очень нарядно. Образ дополняют макияж и укладка - волосы уложены кудрявыми локонами.

Напомним, что Ксения Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

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