Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, кажется, совсем потеряла берега
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала провокационные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых позволила себе безумную выходку.
Так, Собчак засняла интимный момент, уединившись в декорированной уборной. В комнате с высокими потолками и лепниной, на голубых стенах повсюду висели картины, преимущественно с растениями. В кадре раздавалась "смачное" журчание. В конце Ксения мельком засняла себя, сидящую на унитазе.
"Когда писаешь в красоте...", - подписала кадры звезда, не удержав восторга.
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Далее Собчак встала с камерой перед зеркалом. На ней было желтое платье с бахромой. Светская львица покрутилась, чтобы публика смогла оценить ее наряд со всех сторон.
"Ну что, девки, учитесь! Пришла в гости и оделась в интерьер, так сказать", - сообщила Ксения, посмеявшись над собой. И действительно, ее лук удивительным образом гармонировал с интерьером. Почти все полотна, висевшие на стенах, были того же оттенка, как и ее платье.
Кадры с Ксенией быстро разошлись по Сети. Пользователи в недоумении от происходящего.
"Это журчание - именно то, о чем вы подумали: Ксения Собчак «писает в красоте». Ладно бы малолетки тиктокнутые. Но мать, ну ты-то куда?", - комментируют позор.
Ранее мы рассказывали, Собчак дерзко высказалась на страничке у Санты Димопулос, экс-солистки "ВИА Гры", в Инстаграм по поводу ее отдыха на фешенебельном курорте. Ксения высмеяла слова артистки, что ей "приходится привыкать".
"Непростая ситуация, конечно, к тому х** привыкнешь", - написала Собчак.
Напомним, что Ксения Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.
Также Politeka писала, что родня Ксении Собчак доживает свой век в нищете, светскую львицу вывели на чистую воду.