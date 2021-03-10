На одному з українських телеканалів стартував новий сезон шоу "Холостяк"

Героєм нових випусків став бізнесмен Михайло Заливако, пише Politeka.net. Хлопець вже зустрівся з учасницями шоу й особливу увагу привернула одна з дівчат - 23-річна Лола.

Здавалося, красуня поводиться дивно, тому Михайло запросив її на розмову тет-а-тет. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У розмові з молодою людиною учасниця розповіла, що її виховували дідусь з бабусею, які її балують донині. Літня родичка подарувала внучці шубу, а також бабуся з дідусем купили Лолі квартиру.

Крім того, наодинці красуня розповіла й інші деталі - через нерви перед зустріччю з "холостяком" у неї почалися "жіночі дні", тому вона почувається недобре і навіть сама себе дратує. Красуня розплакалася.

"Я страждаю зараз сиджу", - розповіла Лола.

Михайло після спілкування з дівчиною все ж подарував їй троянду і вона продовжить участь в шоу.

За три години уривок шоу зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів:

"Просто зганьбила місто Рівне ️ ️ дуже важлива інформація, яку потрібно знати чоловікові, тим більше холостяку на першій зустрічі😂 😂 😂", " в голові моєї тирса, так, так, так.😂 😂 😂 Не біда!", "Жах! Михайлу респект, я не знаю як він стримався, щоб не на грубити! Справжній чоловік! 🔥", "Це капець! Відпустіть дівчинку нехай вдома лежить на дивані і дивиться "Холостяк".

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