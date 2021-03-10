3 дні тому вона ще подавала надії...

Зупинилося серце композитора і народної артистки РРФСР Людмили Лядової

Трагічну новину повідомила колишній адміністратор актриси Галина Горбенко, передає " РИА Новости ".

"Людмила Олексіївна померла", - повідомила Горбенко. Ще в кінці лютого її госпіталізували з коронавірусів в лікарню Москви. У артистки було уражено 75% легенів, але 7 березня її стан покращився - вона почала розмовляти, стала більш активна. Але хвороба виявилася сильнішою. Людмила Лядова померла в лікарні на 96-році життя.

За час своєї творчості Лядова написала музику понад 800 пісень. Зокрема, широку популярність отримали "Старий марш" на вірші Михайла Владимова, "Барабан" на вірші Ігоря Шаферана і "Ай-люлі" співачки Тамари Міансарової.

Людмила Олексіївна продовжила творчий пошук у пісенній ліриці - вона писала і виконувала романси.

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