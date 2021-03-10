Зупинилося серце композитора і народної артистки РРФСР Людмили Лядової
За час своєї творчості Лядова написала музику понад 800 пісень. Зокрема, широку популярність отримали "Старий марш" на вірші Михайла Владимова, "Барабан" на вірші Ігоря Шаферана і "Ай-люлі" співачки Тамари Міансарової.
Людмила Олексіївна продовжила творчий пошук у пісенній ліриці - вона писала і виконувала романси.
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