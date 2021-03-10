Остановилось сердце композитора и народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой
За время своего творчества Лядова написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли» певицы Тамары Миансаровой.
Людмила Алексеевна продолжила творческий поиск в песенной лирике - она писала и исполняла романсы.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Горбунов с Осадчей оторвались на закрытом концерте российской группы, только для избранных: "Спасибо за твой..."
Бывший парень Мишель Андраде Ломакин огорошил неожиданным признанием: "Кошмар, не хотел бы…"
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
"Я не знаю, как мне жить": украинка потеряла 13-летнюю дочь из-за страшной болезни, подробности трагедии
Напомним, вирус забрал жизнь певицы из Харькова: "Такая сильная и упрямая, но поддалась этой заразе".
Как сообщала Politeka, внезапно ушла из жизни молодая актриса-красавица, ей было всего 26 лет: раскрыты загадочные подробности.
Также Politeka писала, что знаменитая актриса отошла в мир иной, на ее фильме выросло не одно поколение: детали трагедии.