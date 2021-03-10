3 дня назад она еще подавала надежды...

Остановилось сердце композитора и народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой

Трагическую новость сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко, передает " РИА Новости ".

"Людмила Алексеевна скончалась", - сообщила Горбенко. Еще в конце февраля ее госпитализировали с коронавирусов в больницу Москвы. У артистки было поражено 75% легких, но 7 марта ее состояние улучшилось - она начала разговаривать, стала более активная. Но болезнь оказалась сильнее. Людмила Лядова скончалась в больнице на 96-году жизни.

За время своего творчества Лядова написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли» певицы Тамары Миансаровой.

Людмила Алексеевна продолжила творческий поиск в песенной лирике - она писала и исполняла романсы.

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