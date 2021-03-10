В Україні змінили терміни встановлення газових лічильників для простих сімей

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Відзначається, що в більшості випадків установка лічильників вигідна користувачам, так як допомагає заощадити, але так відбувається не завжди.

Без лічильників українці платять відповідно до встановлених нормативів, навіть якщо споживають менше.

Скільки потрібно платити згідно з нормативом сім'ї з трьох осіб:

є тільки газова плита-9,6 кубометра (67 грн);

газова плита та водонагрівач – 31,47 кубометра (219,4 грн).

Важливий момент: відмова від установки лічильника можуть розцінити як порушення і перевести на граничні норми споживання, які в кілька разів вище (з розрахунку на трьох осіб):

є тільки газова плита - 29,4 кубометра (205,5 грн);

газова плита та водонагрівач – 70,8 кубометра (494,8 грн).

Після установки лічильника суми в платіжках можуть і зрости. Справа в тому, що на них впливають багато факторів:

скільки людей прописано і скільки насправді проживає;

як часто сім'я готує їжу і в яких обсягах;

яка техніка використовується.

Установка рахунків входить в тариф постачальників газу, але поставити його можна і самостійно. Прилад обліку разом з установкою обійдеться приблизно від 4 до 7 тис.грн.

Якщо ж Ви вирішили купувати самостійно лічильник на свою квартиру, варто порадитися з експертами, так як від пропускної здатності приладу обліку залежить і його вартість.

До речі, якщо ви щомісяця платите абонплату на газ у розмірі 300 грн, то тільки в минулому році ви віддали облгазу "на установку" лічильника 162 грн. В такому випадку покупка вашого лічильника облазом "окупиться" приблизно за 10 років (в середньому прилад обліку в закупівлі без витрат на установку коштує 1,1-1,3 тис.грн).

Рано чи пізно лічильники на газ доведеться встановити всім українцям, навіть якщо після цього Суми в платіжках зростуть.

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