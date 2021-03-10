В Україні змінили терміни встановлення газових лічильників для простих сімей
Українцям зробили відстрочку з 2021 року до січня 2023 року, пише «Оглядач».
Відзначається, що в більшості випадків установка лічильників вигідна користувачам, так як допомагає заощадити, але так відбувається не завжди.
Без лічильників українці платять відповідно до встановлених нормативів, навіть якщо споживають менше.
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Скільки потрібно платити згідно з нормативом сім'ї з трьох осіб:
- є тільки газова плита-9,6 кубометра (67 грн);
- газова плита та водонагрівач – 31,47 кубометра (219,4 грн).
Важливий момент: відмова від установки лічильника можуть розцінити як порушення і перевести на граничні норми споживання, які в кілька разів вище (з розрахунку на трьох осіб):
- є тільки газова плита - 29,4 кубометра (205,5 грн);
- газова плита та водонагрівач – 70,8 кубометра (494,8 грн).
Після установки лічильника суми в платіжках можуть і зрости. Справа в тому, що на них впливають багато факторів:
- скільки людей прописано і скільки насправді проживає;
- як часто сім'я готує їжу і в яких обсягах;
- яка техніка використовується.
Установка рахунків входить в тариф постачальників газу, але поставити його можна і самостійно. Прилад обліку разом з установкою обійдеться приблизно від 4 до 7 тис.грн.
Якщо ж Ви вирішили купувати самостійно лічильник на свою квартиру, варто порадитися з експертами, так як від пропускної здатності приладу обліку залежить і його вартість.
До речі, якщо ви щомісяця платите абонплату на газ у розмірі 300 грн, то тільки в минулому році ви віддали облгазу "на установку" лічильника 162 грн. В такому випадку покупка вашого лічильника облазом "окупиться" приблизно за 10 років (в середньому прилад обліку в закупівлі без витрат на установку коштує 1,1-1,3 тис.грн).
Рано чи пізно лічильники на газ доведеться встановити всім українцям, навіть якщо після цього Суми в платіжках зростуть.
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