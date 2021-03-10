В Украине изменили сроки установки газовых счетчиков для простых семей
Украинцам сделали отсрочку с 2021 года до января 2023 года, пишет «Обозреватель».
Отмечается, что в большинстве случаев установка счетчиков выгодна пользователям, так как помогает сэкономить, но так происходит не всегда.
Без счетчиков украинцы платят согласно установленным нормативам, даже если потребляют меньше.
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Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:
- есть только газовая плита – 9,6 кубометра (67 грн);
- газовая плита и водонагреватель – 31,47 кубометра (219,4 грн).
Важный момент: отказ от установки счетчика могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления, которые в несколько раз выше (из расчета на трех человек):
- есть только газовая плита – 29,4 кубометра (205,5 грн);
- газовая плита и водонагреватель – 70,8 кубометра (494,8 грн).
После установки счетчика суммы в платежках могут и вырасти. Дело в том, что на них влияют многие факторы:
- сколько человек прописано и сколько на самом деле проживает;
- как часто семья готовит пищу и в каких объемах;
- какая техника используется.
Установка счетов входит в тариф поставщиков газа, но поставить его можно и самостоятельно. Прибор учета вместе с установкой обойдется примерно от 4 до 7 тыс. грн.
Если же вы решили покупать самостоятельно счетчик на свою квартиру, стоит посоветоваться с экспертами, так как от пропускной способности прибора учета зависит и его стоимость.
Кстати, если вы ежемесячно платите абонплату на газ в размере 300 грн, то только в прошлом году вы отдали облгазу "на установку" счетчика 162 грн. В таком случае покупка вашего счетчика облазом "окупится" примерно за 10 лет (в среднем прибор учета в закупке без расходов на установку стоит 1,1-1,3 тыс. грн).
Рано или поздно счетчики на газ придется установить всем украинцам, даже если после этого суммы в платежках вырастут.
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