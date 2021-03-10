Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників млосним образом у спокусливому білому вбранні
На ніч зірка вирішила порадувати своїх відданих фанатів новим гарячим фото, яке вона опублікувала в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Кароль показала свою чуттєву сторону і в черговий раз нагадала, що може бути дуже пристрасною. Співачка завмерла перед камерою в білому ліфчику у вигляді топа на тонких лямках і з глибоким декольте, яке так і приковує до себе увагу.
Кароль нахилилася вперед, злегка відкинувши голову і відкривши рот, що додало її образу нотку млосності.
Однак, ще більш атмосферної фотографію зробив приглушений червонуватий світло, який тут же наповнив знімок пристрастю.
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"А роза любити його хотіла, але суть загрози - поламати шипи об тіло", - підписала знімок співачка.
Її шанувальники прийшли в захват від цього кадру і тут же почали засипати Кароль компліментами.
"Сердечникам не можна таке на ніч, лайкати", "ооо знову збираємо пісню мені вже подобається", "стає все гарячіше і гарячіше!", "Тіна Григорывна, ви занадто ідеальні", "хуліганка-Тіна", "Ну дала спеку Тіна", "ця Богиня зійшла з Олімпу", "які красиві слова, відразу бачу нову пісню, це черговий розрив", - пишуть люди.
Нагадаємо, чуттєва Кароль в одній кофті показала свої головні таланти: "Як Вітні Х'юстон!".
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