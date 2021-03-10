Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників млосним образом у спокусливому білому вбранні

На ніч зірка вирішила порадувати своїх відданих фанатів новим гарячим фото, яке вона опублікувала в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кароль показала свою чуттєву сторону і в черговий раз нагадала, що може бути дуже пристрасною. Співачка завмерла перед камерою в білому ліфчику у вигляді топа на тонких лямках і з глибоким декольте, яке так і приковує до себе увагу.

Кароль нахилилася вперед, злегка відкинувши голову і відкривши рот, що додало її образу нотку млосності.

Однак, ще більш атмосферної фотографію зробив приглушений червонуватий світло, який тут же наповнив знімок пристрастю.

"А роза любити його хотіла, але суть загрози - поламати шипи об тіло", - підписала знімок співачка.

Її шанувальники прийшли в захват від цього кадру і тут же почали засипати Кароль компліментами.

"Сердечникам не можна таке на ніч, лайкати", "ооо знову збираємо пісню мені вже подобається", "стає все гарячіше і гарячіше!", "Тіна Григорывна, ви занадто ідеальні", "хуліганка-Тіна", "Ну дала спеку Тіна", "ця Богиня зійшла з Олімпу", "які красиві слова, відразу бачу нову пісню, це черговий розрив", - пишуть люди.

Нагадаємо, чуттєва Кароль в одній кофті показала свої головні таланти: "Як Вітні Х'юстон!".

Як повідомляла Politeka, неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"..

Також Politeka писала, що Тіна Кароль раптово влаштувала спекотний стриптиз, знімаючи з себе останнє: "Мене довго просити не варто...".