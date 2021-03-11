Теплом поки і не пахне

Весна в Україні не поспішає з потеплінням: місцями температура опуститься нижче -10 градусів

У четвер, 11 березня, в Україні збережеться вже звична холодна погода. При цьому, вночі в окремих областях очікуються сильні заморозки. Про це попередили синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, у четвер в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей буде без опадів, проте на Закарпатті вночі та вдень пройде сніг.

Найхолодніше буде вночі на півночі і сході країни. Там нічні температури опустяться до -8...-13 градусів. Вдень у східних регіонах очікується від -1 до -3 градусів, а в північних – від -1 до +2.

Найтепліше буде на Заході України. Там вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до -6 градусів, а вдень повітря прогріється до +2...+5.

У центрі України вночі очікується від -6 до -8 градусів, а вдень температура підніметься до 0...+3 градусів.

У південних областях вночі очікується від -3 до -6 градусів, а вдень – від +1 до +4.

У Києві 11 березня очікується мінлива хмарність. Вночі температура опуститься до -6...-8 градусів, а вдень потеплішає до 0...+2.

Нагадаємо, морози увірвуться в Україну, добивши мокрим снігом: в які області нагряне негода.

Як повідомляла Politeka, одеситів попередили про різку зміну погоди 9 березня: "піде мокрий сніг і...".

Також Politeka писала, що погода злетить з котушок, остаточно розпрощавшись з весною: в яких областях очікуються морози.