Весна в Україні не поспішає з потеплінням: місцями температура опуститься нижче -10 градусів
У четвер, 11 березня, в Україні збережеться вже звична холодна погода. При цьому, вночі в окремих областях очікуються сильні заморозки. Про це попередили синоптики Укргідрометцентру.
Згідно з їхнім прогнозом, у четвер в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей буде без опадів, проте на Закарпатті вночі та вдень пройде сніг.
Найхолодніше буде вночі на півночі і сході країни. Там нічні температури опустяться до -8...-13 градусів. Вдень у східних регіонах очікується від -1 до -3 градусів, а в північних – від -1 до +2.
Найтепліше буде на Заході України. Там вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до -6 градусів, а вдень повітря прогріється до +2...+5.
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У центрі України вночі очікується від -6 до -8 градусів, а вдень температура підніметься до 0...+3 градусів.
У південних областях вночі очікується від -3 до -6 градусів, а вдень – від +1 до +4.
У Києві 11 березня очікується мінлива хмарність. Вночі температура опуститься до -6...-8 градусів, а вдень потеплішає до 0...+2.
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