12 березня православні відзначають день Прокопа-Перезимника

У народі говорили, що саме з 12 березня зима остаточно йде зі своїх володінь, поступаючись місцем весні.

Також цей день вважався непередбачуваним. Несподіванки могли статися як хороші, так і погані. Вважалося, що на Перезимника двері будинку повинні бути відкриті для всіх рідних і знайомих. Не можна було відмовляти в проханнях.

У цей день було небажано Вирушати в далеку дорогу, оскільки на дорогах танув сніг, було багато води, і пересуватися ставало дуже небезпечно.

Вважали, що якщо на вербі в цей день нирки набухли-можна чекати багатого врожаю

Селяни казали: Прокоп Перезимник дорогу руйнує, а сам у заметі загруз.

І ще так: на Прокопія сніг лежав-лежав, а потім в річку втік.

Прикмети в цей день:

Випадково в лазні чхнути в цей день-борг повернуть.

Випити 12 березня воду для миття – захворіти можна.

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