На День всех влюбленных 14 февраля жителям "ЛНР" раздали "сталинтинки"

Фото были опубликованы в Telegram-каналах.

На открытках, которые раздавали жителям временно оккупированных территорий, изображен Иосиф Сталин.

"14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков", – сказано в открытке.

В ней жителей призывают помнить "советские и православные праздники".

Такие открытки подарили жителям "ЛНР" участники молодежного крыла так называемого Союза коммунистов Луганщины.

Ранее мы писали, что в Киеве пара решилась на необычный поступок в День Святого Валентина, приковавшись друг к другу цепью.

Так, в День Всех Влюбленных, 14 февраля, Александр и Виктория решили проверить свои чувства и приковали к своим рукам цепь, с которой пара попытается прожить несколько месяцев. Данный процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Для реализации замысла пара приехала специально в Киев из Харькова. Прикованными друг к другу они будут пытаться прожить три месяца.

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