День святого Валентина или День всех влюбленных 14 февраля 2021 станет самым романтическим воскресеньем в этом году. Отовсюду будут слышаться признания в любви, а кто-то, возможно, впервые расскажет о чувствах своему избраннику. В этот момент очень важно подобрать правильные слова

По традиции, в День святого Валентина 14 февраля люди обмениваются валентинками в форме сердец, символическими подарками и проводят вечера в романтической обстановке. День всех влюбленных - отличный повод укрепить уже существующий союз или зародить новые отношения, а также просто поднять настроение себе и близким какой-нибудь приятной вещицей, сладостями или теплыми словами.

К слову, День святого Валентина существует уже более 16 веков. У этого праздника есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. По легенде, примерно в 269 году император Клавдий II запретил солдатам в воюющей Римской империи жениться. Император связывал острый недостаток солдат для военных походов с браками, ибо женатый легионер, по его мнению, не так рьяно думает о славе империи, как о том, как вернуться домой.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Так и зародился День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля.

В современном мире поздравлять с Днем святого Валентина можно не только возлюбленного или возлюбленную. Если у вас нет пары, то словами любви и нежными признаниями всегда можно обрадовать друзей, родителей, коллег по работе и так далее.

Politeka.net собрала самые яркие поздравления в виде коротких стихотворений с Днем святого Валентина 14 февраля 2021.

Желаю в День влюбленных

Сердечного тепла!

Любви, уюта в доме

И в очаге огня!



Поздравляю с Днем влюбленных!

Обожаю и люблю.

И сердечко-валентинку

От души тебе дарю.



С неба стая валентинок

Разлетелась по домам.

В День святого Валентина

Я любви желаю вам.



В День святого Валентина

Пожелания просты:

Пусть исполнятся отныне

О любви все-все мечты.



С Днем святого Валентина!

Счастья и любви прекрасной!

Жизнь пусть будет, как картина:

Яркой, живописной, ясной!



В праздник верности, любви

Поздравления прими.

Мира тебе и тепла,

Счастья, нежности, добра.



С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя!

Счастья я тебя желаю,

Пусть любовь живет всегда!



Вот летают валентинки,

Ищут в мире половинки,

А тебе сейчас желаю

Океан любви без края.



С Днем влюбленных поздравляю,

Чувства нежные дарю,

Восхищаюсь, обожаю,

И по-прежнему люблю!



В День влюбленных я желаю

Чувства романтичного

И, конечно же, большого

Счастья в жизни личного.



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