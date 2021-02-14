День святого Валентина или День всех влюбленных 14 февраля 2021 станет самым романтическим воскресеньем в этом году. Отовсюду будут слышаться признания в любви, а кто-то, возможно, впервые расскажет о чувствах своему избраннику. В этот момент очень важно подобрать правильные слова
По традиции, в День святого Валентина 14 февраля люди обмениваются валентинками в форме сердец, символическими подарками и проводят вечера в романтической обстановке. День всех влюбленных - отличный повод укрепить уже существующий союз или зародить новые отношения, а также просто поднять настроение себе и близким какой-нибудь приятной вещицей, сладостями или теплыми словами.
К слову, День святого Валентина существует уже более 16 веков. У этого праздника есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. По легенде, примерно в 269 году император Клавдий II запретил солдатам в воюющей Римской империи жениться. Император связывал острый недостаток солдат для военных походов с браками, ибо женатый легионер, по его мнению, не так рьяно думает о славе империи, как о том, как вернуться домой.
Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Так и зародился День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля.
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В современном мире поздравлять с Днем святого Валентина можно не только возлюбленного или возлюбленную. Если у вас нет пары, то словами любви и нежными признаниями всегда можно обрадовать друзей, родителей, коллег по работе и так далее.
Politeka.net собрала самые яркие поздравления в виде коротких стихотворений с Днем святого Валентина 14 февраля 2021.
Желаю в День влюбленных
Сердечного тепла!
Любви, уюта в доме
И в очаге огня!
Поздравляю с Днем влюбленных!
Обожаю и люблю.
И сердечко-валентинку
От души тебе дарю.
С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.
В День святого Валентина
Пожелания просты:
Пусть исполнятся отныне
О любви все-все мечты.
С Днем святого Валентина!
Счастья и любви прекрасной!
Жизнь пусть будет, как картина:
Яркой, живописной, ясной!
В праздник верности, любви
Поздравления прими.
Мира тебе и тепла,
Счастья, нежности, добра.
С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя!
Счастья я тебя желаю,
Пусть любовь живет всегда!
Вот летают валентинки,
Ищут в мире половинки,
А тебе сейчас желаю
Океан любви без края.
С Днем влюбленных поздравляю,
Чувства нежные дарю,
Восхищаюсь, обожаю,
И по-прежнему люблю!
В День влюбленных я желаю
Чувства романтичного
И, конечно же, большого
Счастья в жизни личного.
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