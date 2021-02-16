Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать на две недели позже, чем в 2020 году

Католики отпразднуют Христово Воскресение на месяц раньше - 4 апреля. Поскольку Пасха припадает на воскресенье, 2 мая, украинцы будут отдыхать на один день больше, так как понедельник, 3 мая будет выходным.

Стоит отметить, что в мае украинцы успеют соскучиться по работе, ведь отдыхать придется немало - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Традиционный 40-дневный Велий пост перед Пасхой начинается с 15 марта и заканчивается 1 мая. Верующие люди считают, что такая подготовка к великому празднику смиряет плоть за счет ограничений в удовольствия и еде.

Напомним, что в самом коротком месяце 2021 года - феврале - украинцам не стоит рассчитывать на дополнительные выходные, как это было в прошлом месяце.

Из 28 дней месяца гражданам придется отработать 20 рабочих дней, а на отдых положено 8 выходных дней.

Напомним, отмена старых денег, осенний призыв и жесткие требования к водителям.

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