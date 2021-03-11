12 марта православные отмечают день Прокопа-Перезимника

В народе говорили, что именно с 12 марта зима окончательно уходит из своих владений, уступая место весне.

Также этот день считался непредсказуемым. Неожиданности могли произойти как хорошие, так и плохие. Считалось, что на Перезимника двери дома должны быть открыты для всех родных и знакомых. Нельзя было отказывать в просьбах.

В этот день было нежелательно отправляться в дальнюю дорогу, поскольку на дорогах таял снег, было много воды, и передвигаться становилось очень опасно.

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Считали, что если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая

Крестьяне говорили: Прокоп Перезимник дорогу рушит, а сам в сугробе увяз.

И еще так: на Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал.

Приметы в этот день:

Случайно в бане чихнуть в этот день – долг вернут.

Выпить 12 марта воду для мытья – заболеть можно.

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